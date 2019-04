Kaupunki

koulupoliitikot pohtivat ensi viikolla jälleen yhden kaupungin lukion siirtämistä Otaniemeen, tosin vain väliaikaisesti.Opetuslautakunta käsittelee nimittäin keskiviikkona Leppävaaran lukion tilannetta. Rakennus on niin kehnossa kunnossa ja sisäilma niin huonoa, että terveysviranomaiset vaativat alkuvuodesta pistämään koulun kiinni mahdollisimman nopeasti.Nyt päätetään siis, mihin lukiolaiset menevät, kun näin syksyllä tapahtuu.esitetään, että ensimmäisessä vaiheessa (puoli vuotta tai vuosi) lukio muuttaisi Otaniemeen.Tarkemmin sanottuna se saisi varsinaiset tilat Miestentieltä ja käyttäisi lisäksi syksyllä perustettavan Otaniemen lukion luokkia Tietotiellä. Otaniemen lukio syntyy, kun Pohjois-Tapiolan lukio ja Olarin lukio yhdistyvät.Toisessa vaiheessa vaihtoehtoja on kaksi. Ensimmäisessä lukio pysyisi Leppävaaran seudulla ja muuttaisi Säterinkadulle Rambollin omistamiin tiloihin. Toisessa Leppävaarasta kuljettaisiin Karakallioon Nokian aiemmin käyttämiin konttoreihin, joihin on jo siirretty Leppävaarasta ammattikorkeakoululaisia.Sekä opettajat että lukiolaiset vastustavat siirtymistä Otaniemeen Miestentielle edes väliaikaisesti. He muuttaisivat mieluiten suoraan Säterinkadulle ja pysyisivät siellä, kunnes uusi Leppävaaran koulu valmistuu.lukion on tulevaisuudessa tarkoitus kasvaa, ja sille haetaan urheilulukion asemaa. Poliitikot ovat jo linjanneet, että lukiolle tarvitaan pysyvät tilat ensi vuosikymmenellä. Sitä ei ole vielä päätetty, rakennetaanko kokonaan uutta vai tehdäänkö vanhalle rakennukselle mittava peruskorjaus.Leppävaaran lukiossa opiskelee nykyisin noin 350 opiskelijaa.Lukio on valmistunut vuonna 1959. Espoon ympäristöterveys kehotti alkuvuodesta hankkimaan opiskeluun korvaavat tilat niin pian kuin mahdollista, koska sisäilmaongelmien vuoksi koulurakennus voi aiheuttaa terveyshaittoja tiloissa oleskeleville.Espoo linjasi viime vuonna, että kaupungin lukioiden pitäisi sijaita eri puolilla kaupunkia niin että jokaisella suuralueella olisi oma lukio.