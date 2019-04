Kaupunki

Kesken partioinnin torkahteleva hevonen valittiin Helsingin poliisilaitoksen kuukauden työntekijäksi

Helsingin

20-vuotias

Poliisilaitos muistaa

poliisilaitoksen kuukauden työntekijäksi on valittu huhtikuussa hieman tavanomaisesta poiketen eläin. Tunnustuksen hyvästä työstä sai Portselaw-poliisihevonen, joka tunnetaan ytimekkäämmin Pokena.Valinnan tekivät Helsingin poliisilaitoksen mukaan Poken työkaverit, millä ei tiettävästi kuitenkaan tarkoiteta muita pääkaupungin poliisihevosia.Poke on työskennellyt ratsupoliisissa jo kymmenen vuotta. Helsingin poliisilaitos ilmoitti kaikkien rakastamaksi kuvaillun hevosen palkitsemisesta keskiviikkona sosiaalisen median kanavissaan.”Poke on rautainen ammattilainen, joka ei ehkä ole sieltä ahkerimmasta päästä, mutta työhön tarttuessaan on jälki aina priimaa. Lisäksi Portselaw on lehmänhermoinen kaveri, joka ei stressaa tiukallakaan keikalla vaan saattaa jopa torkahdella partioinnin lomassa”, poliisilaitos perustelee valintaa.Poliisikollegat kuvailevat Pokea myös huumorintajuiseksi, leikkisäksi, kaikkien kaveriksi sekä hyvän ruoan ja nautiskelun ystäväksi.kuukauden työntekijää kunniakirjalla ja tässä tapauksessa myös korillisella porkkanoita.