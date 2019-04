Kaupunki

Vuosia sitten tyhjäksi jäänyt Kaivopuiston palatsi myytiin kuudella miljoonalla eurolla Helsingissä

Suomen

Marmoripalatsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HGR Property Partnersin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy