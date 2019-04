Kaupunki

Poliisi tutkii väkivaltarikosta Itä-Helsingissä – puukotettu käveli Kontulan Nesteelle

tutkii väkivaltarikosta Itä-Helsingissä. Useita ihmisiä on otettu kiinni perjantaina alkuillasta, tiedotti poliisi Twitter-tilillään.Poliisi ei tiedota tällä hetkellä tapahtuman tarkempaa paikkaa, aikaa tai sitä, montako ihmistä on otettu kiinni. HS:n tietojen mukaan poliisioperaatio oli Kontulan Nesteellä.tuli ilmi, kun puukotettu henkilö käveli Kontulan Nesteen sisälle noin puoli seitsemän aikaan illalla. Nesteen työntekijä kertoi HS:lle, että uhria oli puukotettu vatsaan. Nesteen työntekijät soittivat uhrille ambulanssin. Työntekijän mukaan poliisi saapui paikalle muutaman partion voimin.Kontulaan Nesteen henkilökunta kertoi kello kymmeneltä perjantai-iltana tilanteen olevan ohi. Huoltoasema on normaalisti auki.