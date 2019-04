Kaupunki

Pikavippihuijarit iskivät: helsinkiläis­­kaksikko hankki salasanoja tor-verkosta ja haki niillä lainaa toisten

Helsinkiläismiehet

Petoksia

Molemmat

Helsinkiläismiehet keräilivät tor-verkosta ihmisten tunnuksia eri verkkopalveluihin, kirjautuivat sitten näillä pikavippejä myöntäville sivuille ja hakivat lainaa toisten nimissä. Sitten he yrittivät keplotella rahoja itselleen.

Petoksia tehtailtiin Helsingissä keväällä 2013.

Miehet hankkivat ensin Tor-verkossa toimivan Thor-lauta -sivuston kautta suuren määrän ihmisten henkilötietoja, käyttäjätunnuksia ja salasanoja eri verkkopalveluihin. Sitten he kokeilivat, sopisivatko nämä tunnukset myös kahden eri pikavippejä myöntävän palvelun sivuille.

Jos sopivat, miehet hakivat kymmenien tunnusten omistajien nimissä lainaa joitain satasia. Muutaman vastaanottajan kohdalle he samalla muuttivat tämän tilitietoja palvelussa, niin että rahat päätyivät tämän oman tilin sijasta miesten tuttavan tilille.

Toiset vastaanottajat taas saivat valheellisen tekstiviestin, joka oli tulevinaan pikavippipalvelulta. Siinä ihmistä neuvottiin maksamaan "erehdyksessä" hänen tililleen tupsahtaneet lainarahat petoksen tekijöiden järjestämälle tilille. Osa viestin saaneista teki näin, osa epäili eikä siirtänyt rahoja.

Toista pikavippipalvelua koskevasta syytteestä tuli tuomio törkeästä petoksesta, toisesta syytteestä taas petoksesta. Erona näiden kahden välillä oli lähinnä tavoiteltu rahamäärä. Toisessa syytekohdassa tavoiteltu rikosyhyöty oli toisen miehen osalta reilut 17 000 euroa ja toisen 14 000 euroa, toisessa syytekohdassa taas molemmilla 13 600 euroa.

Molemmat miehet on aiemmin tuomittu samankaltaisista rikoksista, mitä käräjäoikeus piti perusteluna koventaa heidän saamiaan rangaistuksia.

Toisaalta oikeus totesi, että heidän asiansa käsittely kesti kohtuuttoman pitkään. Lisäksi samankaltaisista rikoksista aiemmin annetut tuomiot olivat sen kaltaisia, että niitä olisi pitänyt käsitellä samassa nipussa nyt käsiteltyjen kanssa. Nämä molemmat asiat alensivat rangaistusta.

Molemmat tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa viime syksynä törkeästä petoksesta ja petoksesta.

Toinen miehistä tuomittiin käräjäoikeudessa neljän kuukauden vankeusrangaistukseen, mutta hän sai luvan suorittaa vankeuden sijaan yhdyskuntapalvelua 120 tuntia. Toinen sai käräjäoikeudesta tuomioksi kolme kuukautta vankeutta, muttei samanlaista mahdollisuutta yhdyskuntapalveluun.

Mies valitti tuomiostaan hovioikeuteen, hän piti rangaistusta liian ankarana. Hovioikeus päätyi maanantaina antamassaan tuomiossa siihen, että tuomiot olivat perusteltuja. Oikeus linjasi kuitenkin, että mies voi suorittaa vankeusrangaistukseksensa yhdyskuntapalveluna.

Mies valitti tuomiostaan esimerkiksi sillä perusteella, ettei toisessa syytekohdassa ollut teko ollut hänen mielestään törkeä. Oikeus ei tästä samaa mieltä.

Hovioikeus päätyi kuitenkin toteamaan, että toinenkin mies voi suorittaa tuomionsa yhdyskuntapalveluna.