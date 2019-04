Kaupunki

Kalliossa Hämeentien työmaalla on mennyt jälleen putki rikki maanantaina.Tulvaa kadulle ei tällä kertaa tullut, koska vesi valui onnekkaasti suoraan samassa kaivannossa avoinna olleeseen viemäriputkeen. ”Venetsia-ilmiö ei siis toistunut”, sanaili töiden etenemisestä tiedottava Hämeentien uudistus -sivusto.Rikkoutunut putki sijaitsee Haapaniemenkadulla. Iskuvasara rikkoi putken vähän ennen kymmentä aamupäivällä. Johtokartan mukaan paikassa ei olisi pitänyt edes olla vesijohtoa, joten työmaalla ei osattu varoa.Vuotokohdasta suihkusi vettä kovalla paineella vähän yli kymmenen minuuttia.Nyt vesi on katkaistu korjausten ajaksi yhdestä talosta eli osoitteesta Haapaniemenkatu 1–3. HSY on järjestänyt väliaikaisen vedennoutopisteen Vetehisenkuja 4:n kohdalle, mutta korjaukset saadaan HSY:n arvion mukaan tehtyä kello 14 mennessä.remontissa sattui huhtikuun alussa putkirikko, jossa kaduille ja kellareihin valui tuhansia kuutioita vettä. Tuolloin haljennut putki oli 1800-luvulta.