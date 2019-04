Kaupunki

Haukkaa pidettiin laittomasti lemmikkinä kodissa – poliisin takavarikoima lintu asuu nyt Korkeasaaressa

voi nyt nähdä uuden lajin. Poikkeuksellista reittiä eläintarhaan päättynyt tuulihaukka on muuttanut tarhaansa pääsiäisenä.Tuulihaukkaa pidettiin vuosia lemmikkinä suomalaisessa kodissa ja koulutettiin mahdollisesti metsästyskäyttöön. Luonnonvaraisten eläinten pitäminen näin on laitonta.Kun poliisi takavarikoi linnun viime kesänä, se oli alkuun huonossa kunnossa eikä pystynyt lentämään. Se oli ensin hoidossa SEY Suomen eläinyhdistysten liiton vapaaehtoisella eläinsuojeluneuvojalla ja siirrettiin sitten hoidettavaksi Korkeasaaren villieläinsairaalaan.Sairaalassa lintu kasvatti uudet sulat ja pystyi kohta taas lentämään. Korkeasaaressa arvioitiin kuitenkin, että se on niin tottunut ihmisiin, ettei sen selviämisestä luonnossa voida olla varmoja. Niinpä eläintarha anoi ely-keskukselta luvan etsiä linnulle pysyvän paikan Korkeasaaresta.Tuulihaukan tarha on saaren etelärannalla Korpi-alueella, missä elää muitakin kotimaisia lajeja.oli 1950-luvulla Suomen tavallisin petolintu, mutta sitten se hävisi lähes kokonaan. Keskeinen syy oli torjunta-aine DDT. Nykyisin tuulihaukka on taas luokiteltu elinvoimaiseksi lajiksi.