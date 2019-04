Kaupunki

Larry Walters lensi puutarha­tuolilla yli neljän kilometrin korkeudessa – HS:n laskuri näyttää, kuinka monella

Elettiin

Heliumpalloilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Lähdetään liikkeelle siitä, kuinka paljon painoa yksi pallo jaksaa kannatella.”

Jo lapset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mahtaisiko Rautiaista itseään kiinnostaa pallolento? ”No mikäpä jottei.”

Omatoiminen

Sekopäinen omatoimi-ilmailu liidätti Larry Waltersin korkeimmillaan noin 4 900 metrin korkeuteen Kalifornian yllä.

Palataan