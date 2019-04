Lopullinen päätös tehty: 25 kilometriä pitkää ratikkalinjaa voidaan alkaa rakentaa kesäkuussa sekä Helsingin että Espoon puolella

Kaupunki

Raide-Jokerin

työmailla voidaan iskeä lapio maahan kesäkuussa. Tämä varmistui lopullisesti maanantaina, kun Espoonkin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan pikaraitiotien aiempaa korkeamman kustannusarvion.Äänet menivät ratkaisevassa äänestyksessä 53–17, kun viisi valtuutettua äänesti tyhjää.Helsingissä vastaava päätös tehtiin maaliskuussa, joten poliitikot ovat nyt molemmissa kaupungeissa antaneet lopullisen luvan 386 miljoonan raideyhteyden rakentamiselle. Helsingin osuus on 268 miljoonaa ja Espoon 118 miljoonaa euroa.Hinta-arvioon tuli tammikuussa yli 90 miljoonaa lisää verrattuna aiempiin laskelmiin. Siksi tarvittiin uusi kierros valtuustoissa.allianssihankkeesta allekirjoitetaan sopimus toukokuun aikana. Sitten kesäkuussa on tarkoitus alkaa töihin useassa kohteessa molemmissa kaupungeissa. Paikoista tiedotetaan tarkemmin toukokuun aikana, mutta ihan ensimmäisenä tehdään työnaikaisia liikennejärjestelyjä, maaleikkauksia ja johtosiirtoja.Itäkeskuksesta Keilaniemeen ulottuvalla linjalla on pituutta 25 kilometriä. Raitiovaunujen olisi tarkoitus alkaa kulkea kesäkuussa 2024.Raide-Jokerin urakoitsijat ovat YIT ja NRC eli entinen VR Track, raitiotien suunnittelevat Sitowise, Ramboll ja NRC.