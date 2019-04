Helsinki palkkaa 177 opettajaa lisää, koska koululaisten määrä kasvaa yhä yli tuhannen oppilaan tahtia vuosittain

Kaupunki

palkkaa syksyksi 125 luokanopettajaa, 20 erityisluokanopettajaa, 22 erityisopettajaa ja 10 apulaisrehtoria lisää.Kaupunginhallitus päätti asiasta maanantain kokouksessaan. Päätös ei ole poikkeuksellinen, suunnilleen samaan tahtiin virkoja perustettiin myös vuosi sitten.Opettajia on tarvittu lisää joka syksy, koska oppilaiden määrä kasvaa vuosittain noin 1 100 oppilaalla suomenkielisessä ja 140 oppilaalla ruotsinkielisessä perusopetuksessa.Vauhti jatkuu ennusteiden mukaan tällaisena vuoteen 2022. Uusien opettajien määrään on varauduttu talousarviossa.Tuntiopettajuuksia korvataan myös viroilla, jotta opettajat saataisiin pysymään töissä Helsingissä. Apulaisrehtoreita on luvassa suurimpiin peruskouluihin ja lukioihin.väestö kasvaa edelleen kovaa kyytiä muuttajien ansiosta, vaikka syntyvyys on muutaman vuoden ollut poikkeuksellisen alhaalla. Kun pienimmät koululaiset vuosikymmenen alussa syntyivät, se ei vielä ollut.Koululaisten määrää Helsingissä selittää lisäksi erityisesti se, että lapsiperheet eivät yhtä herkästi kuin takavuosina enää muuta esimerkiksi kehyskuntiin. Lapsia on monilla alueilla enemmän kuin vuosikymmeniin.