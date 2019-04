Kaupunki

Lunta, räntää ja melankoliaa: Kymmenen kuvaa Helsingin karmeimmista vapuista

Odotettavissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lunta on

Vanhoista lehtikuvista

Kirjaimellisesti jäätävin

Tässä vielä neljä arkistokuvaa, jotka saavat tämän vapun tuntumaan entistä lämpimämmältä: