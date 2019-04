Kaupunki

Kuusikymppinen mies raiskasi ja hyväksikäytti kymmenvuotiasta tyttöä puolentoista vuoden ajan

hovioikeus tuomitsi tiistaina vuonna 1955 syntyneen miehen kolmen vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta.Hyväksikäyttö alkoi vapunpäivänä 2015, kun uhriksi joutunut kymmenvuotias tyttö oli miehen kanssa kahdestaan mökillä. Tyttöön kohdistuneet seksuaaliset teot jatkuivat Sipoossa ja Helsingissä tuosta hetkestä vuoden 2016 marraskuun loppuun saakka.Oikeuden mielestä tekoja on kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeinä, koska asianosaisilla on sukulaisuuteen rinnastettava läheinen suhde. Tyttö oli ollut miehen ja tämän vaimon luona hoidossa useita kertoja kuukaudessa myös öisin ja viikonloppuisin.HS ei julkaise tuomitun nimeä, jotta uhrin henkilöllisyys ei paljastuisi.teot olivat monenlaisia. Hän oli työntänyt sormea tytön emättimeen ja ollut tytön kanssaan sukupuoliyhteydessä, kun tämä on ollut nukkumassa. Mies oli myös saanut lapsen masturboimaan häntä käsin sekä antamaan hänelle suuseksiä.Lapsi on pyytänyt miestä useamman kerran ostamaan hänelle kännykkäpelin vip-ominaisuuden, josta vastineeksi hän on antanut miehelle luvan kosketella itseaan ja kerran antanut vastineeksi suuseksiä.käytti asian arvioinnissa todistajien lausuntojen lisäksi poliisin kirjaamia ilmoituksia masturboinnista julkisella paikalla.Poliisin ilmoitusjäljennöksen mukaan mies oli poliisilain perusteella otettu kiinni tammikuussa 2013, koska on hän oli masturboinut ja esitellyt penistään Itäkeskuksen Tarjoustalossa. Hän oli ollut samoilla asioilla samassa paikassa myös edellisenä päivänä.Lokakuussa 2014 mies otettiin kiinni, koska on toistuvasti masturboinut Hakunilan ulkoilualueella.Syyskuussa 2015 poliisi sai hätäkeskukselta tehtävän, sillä mies oli katsonut kiikarilla naisen asuntoon ja yritti väkisin tunkeutua naisen kotiin. Poliisipartio löysi miehen porraskäytävästä ja pihalta kiikarin ja jalkarasvapurkin, jotka mies kertoi kuuluvan itselleen.Hätäkeskukseen ilmoituksen tehnyt nainen kertoi, että oli saman syksyn aikana kiinnittänyt huomiota hänelle entuudestaan tuntemattomaan mieheen, joka oli usein pyöräillyt naisen ohi, jäänyt istumaan seuraavalle penkille ja penkillä istuessaan kosketellut sukupuolielimiään.käsiteltiin ensi kerran vuonna 2018 Helsingin käräjäoikeudessa. Mies on kiisti teot ja vetosi käräjillä siihen, että hänen Parkinsonin tautiinsa käyttämä lääkitys on vienyt erektion ja halut.Mies valitti käräjäoikeuden antamasta tuomiosta hovioikeuteen. Hovioikeus piti ratkaisussaan tuomion muutoin ennallaan, mutta alensi kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta miehen maksettavaksi tuomittua korvausta 1 500 euroon käräjäoikeuden aiemmin määräämän 3 000 euron sijaan. Mies velvoitettiin lisäksi suorittamaan tytölle 20 000 euroa henkisestä kärsimyksestä.