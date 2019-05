Kaupunki

Hätäkeskus pyytää, ettei espoolaiseen kauppakeskukseen kohdistuneesta uhkauksesta soitettaisi hätänumeroon

Tor-verkossa on julkaistu uhkaus espoolaista kauppakeskusta kohtaan, Länsi-Uudenmaan poliisi kirjoittaa Twitterissä.Poliisi kertoo, että ammuskelu-uhkauksessa puhutaan päivämäärästä 3.5 eli perjantaista. Poliisi sanoo selvittävänsä tilannetta ja viestin lähettäjää.Sosiaalisessa mediassa leviää kuvakaappaus viestistä, joka saattaa olla poliisin tutkinnassa oleva.pyytää Twitterissä, ettei sinne enää soitettaisi viestistä.”Asia on saatettu hätäkeskuksen toimesta viranomaisten tietoon, joten asiasta ei ole syytä soittaa enää hätänumeroon”, hätäkeskus twiittaa.STT ei ole saanut kiinni Länsi-Uudenmaan poliisia kommentoimaan asiaa. Helsingin poliisi vahvistaa HS:lle, että tutkimus on käynnissä, mutta ei voi kommentoida sitä. Suojelupoliisista sanotaan STT:lle, että tapaus kuuluu Länsi-Uudenmaan poliisille.Länsi-Uudenmaan poliisi sanoo tiedottavansa tapauksesta tarvittaessa lisää torstaina.