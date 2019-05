Kaupunki

Helsingin virkamiehet kiristivät ja valehtelivat saadakseen Puu-Vallilan tuhotuksi, väittää uutuuskirja

Kuka

Toisen

Kuten

Puutalojen

Puu-Vallila

Kari Varvikko: Puutalojen Vallila, Kustantaja Laaksonen, 2019.