Kaupunki

Hus tekee maanantaina päätöksiä 135 miljoonaa maksavan Silmäsairaalan rakentamisesta Meilahteen

Helsinkiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Silmäsairauksien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanha

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hus

suunnitellaan lähivuosina jälleen uutta sairaalaa. Iho- ja allergiasairaalan lähelle Meilahden Zaidankadulle aiotaan rakentaa Silmäsairaala, jonka arvioidaan maksavan noin 135 miljoonaa.Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) hallitus käsittelee maanantaina uuden sairaalan hankesuunnitelmaa. Sairaala halutaan kiireesti, koska silmäsairausten hoito on nykyisin hajallaan ympäri kaupunkia osittain kelvottomissa tiloissa ja potilaiden määrä kasvaa.Lopullisesti asiasta päättää myöhemmin Husin valtuusto. Näin iso investointi rikkoisi Husin itselleen asettaman investointikaton, mutta aiemmin harkittuja vuokra- tai leasing-malleja rakennustöiden rahoittamiseen ei pidetä enää yhtä hyvinä vaihtoehtoina tässä tapauksessa.Jos uusi sairaala päätetään rakentaa, se voisi avautua keväällä 2023.135 miljoonaa riittää rakennuskustannuksiin ja sairaalan tarvitsemiin kiinteisiin laitteisiin. Lisäksi myöhemmin päätetään erikseen noin kolmen miljoonan euron arvoisesta maanalaisesta yhteydestä Meilahden muihin sairaaloihin.hoidolle tarkoitettujen tilojen järjestäminen on ollut sarja toinen toistaan surkeampia sattumuksia.Vanhassa silmä- ja korvasairaalassa Meilahdessa toimii yhä poliklinikoita ja tehdään leikkauksia, mutta leikkaussaleja on jouduttu sulkemaan huonon sisäilman vuoksi. Lauttasaaresta vuokrattu läntinen silmäsairaala jouduttiin sulkemaan vuonna 2016, koska myös siellä oli vakavia ongelmia sisäilmassa. Leikkauksia tehdään nykyisin Ortonin sairaalan tiloissa Ruskeasuolla, mutta sielläkin osa henkilökunnasta on oireillut.Husin pitkän ajan linjaus on, että pääkaupunkiseudun sairaalat keskittyisivät tulevaisuudessa vielä nykyistäkin selvemmin muutamaan paikkaan. Husin isoista sairaalakeskittymistä ei kuitenkaan löydy tarpeeksi vapaata tilaa näin ison sairaalan rakentamiseen.Aiemmin sairaanhoitopiiri harkitsi Jorvin yhteyteen rakennettavaa moduulisairaalaa silmäsairauksille, se olisi siis tuotu tontille koottavaksi tehtaalta melko suurina palasina. Meilahden läheisyyttä pidetään kuitenkin tärkeänä tutkimuksen ja koulutuksen vuoksi.silmä- ja korvasairaala Meilahden sairaalakampuksen ytimessä on suojeltu rakennus. Sitä ei siis saa purkaa pois alta, mutta sen kunnostamista täysimittaiseksi silmäsairaalaksi ei enää pidetä järkevänä. Se voidaan myöhemmin mahdollisesti remontoida niin, että rakennuksessa olisi poliklinikoita ja toimistoja.Zaidankadun tontti on sekä liikenteen että sairaalan rakentamisen kannalta hankala, mutta sairaala olisi mahdollista saada sinne ilman kaavamuutosta poikkeusluvalla. Tontin omistaja eli Helsingin kaupunki on jo päättänyt ehdoista, joilla tontti voitaisiin myydä tai vuokrata Husille.Silmäsairauksien hoidon tarve on kasvanut voimakkaasti. Tätä selittävät sekä väestön kasvu ja vanheneminen että silmäsairauksien uudet hoitomenetelmät. Sairaanhoitopiiri arvioi hoitavansa rakennuksen valmistumisen jälkeen nykyistä hiukan suuremman osan silmäleikkauksista itse, vaikka esimerkiksi kaihileikkauksia ostetaan edelleen merkittäviä määriä.Uuteen sairaalaan on tulossa 15 leikkaussalia, 231 vastaanottohuonetta, 12-paikkainen vuodeosasto ja 100 auton pysäköintilaitos maan alle. Silmäsairaalan toiminnasta suurin osa on sellaista, että potilaan ei tarvitse jäädä hoidon jälkeen sairaalaan. Kerrosneliöitä suunnitellussa rakennuksessa olisi 21 000.arvioi joutuvansa seuraavan kymmenen vuoden aikana investoimaan sairaaloiden rakentamiseen miljardin euron verran.Kallein jo menossa oleva työmaa on Meilahteen syntyvä Siltasairaala, joka korvaa vuonna 2022 osan Syöpätautien klinikasta ja Töölön sairaalasta. Myös esimerkiksi Jorvissa ja Hyvinkäällä suurten rakennustöiden sarja jatkuu.