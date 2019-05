Kaupunki

Poliisi epäilee: Alaikäiset terrorisoivat Espoossa jauhesammuttimilla – Useita rikosilmoituksia

poikien touhut vaahtosammuttimien kanssa poikivat rikosilmoituksia Espoossa. Espoon poliisista kerrotaan, että ilmoituksia on maanantain aikana saapunut poliisille useampia.Tapahtumat ajoittuvat viime perjantaihin 3. toukokuuta Espoon Leppävaaraan. Espoolainen nainen kertoi avoimessa Facebook-ryhmässä yksityiskohtaisesti, kuinka noin 11-vuotiaat pojat olivat perjantaina iltapäivällä suihkuttaneet jauhetta häntä itseään ja toisia lapsia kohti.Nainen kertoo Fb:ssä, kuinka pojat olivat muun muassa pitäneet pienempäänsä kiinni ja suihkuttaneet jauhetta tätä kohti ja paidan alle.Naisen mukaan pojat olivat saaneet jauhesammuttimet käsiinsä leppävaaralaisesta parkkiluolasta. Ihmisten lisäksi he olivat suihkuttaneet jauhetta myös parkkihallissa olleita autoja kohti.”Juoksen pojat kiinni ja huudan mistä pullo on ja antakaa se minulle. Pojat kääntyy, nauraa ja sumuttaa minua päin noin 1,5 metrin läheisyydeltä. Laitan silmät kiinni ja revin pullon pojilta, jolloin he lähtevät edelleen nauraen karkuun”, nainen kirjoittaa Facebookissa.Kirjoitus on kerännyt satoja lukijoita ja kommenteissa paheksutaan poikien käytöstä sekä heidän kasvatustaan.poliisista tapahtumat vahvistetaan. Poliisin mukaan kyseessä ovat alle 15-vuotiaat pojat. Poliisi on puhuttanut lasten vanhempia. Heitä itsejään poliisi ei ole vielä kuullut.Rikosilmoituksia on saapunut poliisille koskien niin ihmistä kuin autoja kohti suihkuttamisesta. Poliisi ei vielä maanantaina tiennyt, mistä pojat olivat saaneet sammuttimet käsiinsä tai kuinka moneen autoon jauhetta oli suihkutettu.Poliisin mukaan samantyyppisestä ilkivallasta autohallissa on vastikään tehty rikosilmoituksia Kauniaisissa.Poliisi tutkii ihmiseen kohdistunutta tapausta epäiltynä pahoinpitelynä ja autoihin kohdistuneita tekoja vahingontekoina ja lievinä vahingontekoina. Poliisi ei vielä tiedä, onko kyse samoista tekijöistä.Poliisi muistuttaa, että vaikka epäillyt ovat alaikäisiä eikä heihin näin ollen voi kohdistaa syyteharkintaa eikä heitä voi sakottaa, poliisilla on muita keinoja.Jos kyseeseen tulevat korvausvaatimukset, jonkunhan ne täytyy maksaa, poliisista muistutetaan.