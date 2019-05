Tältä näyttää pian avautuva Kehä I:n tunneli Keilaniemessä: 70 000 kuutiota betonia, sään mukaan elävä valaistus ja valtava dieselmoottori salaisissa tiloissa

Kaupunki

Tältä näyttää pian avautuva Kehä I:n tunneli Keilaniemessä: 70 000 kuutiota betonia, sään mukaan elävä valaist

Maastoauto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Avauspäivää ei ole vielä päätetty.”

Keilaniemen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tämähän on kuin tehdas.”

Huoltotunnelin

Ennen

Tunnelin

”Aiheena ovat valkovuokot ja mustarastas.”

Tunneli