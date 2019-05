Kaupunki

Ruoholahden alle rakennettiin 1970-luvulla jotain, josta harva tietää nykyäänkään: Viinatunneli

Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alkuperäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tunnelia

Open house Helsingin kierroksia järjestetään 17.–19. toukokuuta. Ruoholahden viinatunneliin voi tutustua sunnuntaina 19. toukokuuta kello 13 ja kello 14 alkavilla yleisökierroksilla. Kierrokset alkavat Ruoholahden kauppakeskuksen pääovelta.