Viisimetrinen gorillapatsas poltettiin Viikissä ja tekijä tallentui videolle, mutta todisteet eivät riittäneet syytteeseen

Kaupunki

Viisimetrinen gorillapatsas poltettiin Viikissä ja tekijä tallentui videolle, mutta todisteet eivät riittäneet

Kumisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tammikuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lopulta