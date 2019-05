Kaupunki

Pääradalla sähköratavaurio, aamun D-junia peruttu

Pääradalla Jokelan kohdalla on sattunut sähköratavaurio toisella raiteella varhain torstaiaamuna.



Junat ajavat siksi vain yhtä raidetta Järvenpään ja Hyvinkään välillä. Riihimäeltä Helsinkin kulkevat D-junat on peruttu kokonaan ruuhkien estämiseksi.



Vaurio voi aiheuttaa pieniä myöhästymisiä myös muulle junaliikenteelle. On vielä epäselvää, miten nopeasti vika saadaan korjattua.