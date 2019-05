Kaupunki

Kaivinkone rikkoi yöllä runkovesiputken Koskelassa, kahteen kerrostaloon järjestetään vedenjakelu

on yöllä rikkonut suuren runkovesiputken Kunnalliskodintiellä Helsingin Koskelassa.Vettä valui runsaasti Koskelantielle lähellä puoltayötä keskiviikon ja torstain välissä, mutta pelastuslaitoksen mukaan asuinrakennukset eivät olleet veden vuoksi vaarassa.Putkirikko pyritään korjaamaan torstain aikana. Vesi on katkaistu kahdesta kerrostalosta Kunnalliskodintiellä ja talojen pihaan on järjestetty väliaikainen vedenjakelupiste.Vettä saattaa tulla hanoista tavallisesta poikkeavalla paineella myös muualla Koskelassa.