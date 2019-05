Kaupunki

Oikeus: Teinipoika toteutti suunnitelmallisen, aseellisen ryöstön Helsingin rautatieasemalla

15-vuotiasta rautatieaseman liepeillä heinäkuussa uhannut ja tältä rahoja vaatinut teinipoika on tuomittu törkeästä ryöstöstä nuorena henkilönä. Toinen ryöstöä suunnitellut nuori oli alle 15-vuotias eikä hän siten ole rikosoikeudellisessa vastuussa.Hovioikeus ilmoitti torstaina, että nuorukainen on vetänyt pois valituksensa korkeampaan oikeusasteeseen. Niinpä Helsingin käräjäoikeuden aiemmin keväällä antama tuomio jää voimaan.Tapahtumahetkellä 16-vuotias poika tuomitaan puoleentoista vuoteen vankeutta, mutta rangaistus on ehdollinen ja sen ohessa pitää suorittaa 40 tuntia yhdyskuntapalvelua.sattuivat viime heinäkuussa Helsingin päärautatieasemalla. Alle 15-vuotias ja 16-vuotias olivat suunnitelleet tekoaan yhdessä. Nuorempi myös antoi vanhemmalle puukon, jota käytettiin.Ryöstöä suunnitelleista nuorempi pyöri asemalla kahden 15-vuotiaan pojan kanssa ja johdatti nämä ennalta sovittuun paikkaan, missä 16-vuotias vaati seuruetta antamaan rahaa. Sitten nuoret siirtyivät rautatieaseman ulkopuolelle.Lähellä olevien portaiden yläpäässä 16-vuotias tönäisi toisen 15-vuotiaista seinää vasten ja otti esiin puukon. Hän myös painoi sen kärkeä 15-vuotiaan rintakehää vasten. Uhkauksen vuoksi 15-vuotias antoi uhkaajalle 60 euroja omia ja kaverinsa rahoja.Oikeudessa pohdittiin lähinnä, oliko teko törkeä. Tapahtumat tallentuivat valvontakameraan, mutta 16-vuotias esimerkiksi kertoi, että hän vain uhkasi puukolla eikä painanut sitä nuoremman pojan rintaan kiinni.Oikeus piti todisteita syyllisyydestä riittävinä. Vähäisenkin omaisuuden ryöstö määritellään törkeäksi, jos on käytetty teräasetta. Teko on myös ollut etukäteen suunniteltu.16-vuotiaan vankeusrangaistus on ehdollinen ja hän suorittaa myös yhdyskuntapalvelua.