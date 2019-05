Vantaan kaupunginjohtajan korruptiotapaus: sekä Jukka Peltomäki että syyttäjät hakevat valituslupaa korkeimmasta oikeudesta

Kaupunki

Vantaan kaupunginjohtajan korruptiotapaus: sekä Jukka Peltomäki että syyttäjät hakevat valituslupaa korkeimmas

Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kihlakunnansyyttäjä

https://www.hs.fi/haku/?query=tuire+tamminiemi

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006025614.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy