Helsingin Kinopalatsissa yhdessä elokuvasalissa paloi yöllä, palo sammui nopeasti mutta vesivahingot ovat laajoja

Kaupunki

Helsingin Kinopalatsissa yhdessä elokuvasalissa paloi yöllä, palo sammui nopeasti mutta vesivahingot ovat laaj

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elokuvateatterissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finnkinon pyörittämässä Kinopalatsissa syttyi yöllä tulipalo. Päivystävä palomestari kertoo, että tulipalo syttyi yhdessä elokuvateatterin saleista Kaisaniemenkadulla ja salin sprinklerit olivat sammuttaneet palon automaattisesti.Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta hieman ennen kello kahta.ei ollut tapahtumahetkellä ihmisiä, joten henkilövahinkoja ei syntynyt. Savuvahingot rajoittuivat vain yhteen saliin.Vesi levisi tätä laajemmalle elokuvateatterin rakenteisiin satojen neliöiden alalle. Vahinkojen tarkka laajuus selviää myöhemmin, mutta vettä pääsi ainakin viereiseen aulatilaan sekä alempiin kerroksiin, jossa on lisää elokuvasaleja ja teknistä tilaa.Palon syttymissyystä ei ole tietoa.Kinopalatsi on 10 salin elokuvateatteri Helsingin Kaisaniemessä. Elokuvateatteri on tällä nimellä avattu 90-luvulla, mutta samalla paikalla on toiminut elokuvateatteria vuosikymmenien ajan, esimerkiksi vuodesta 1939 eteenpäin oman aikansa suurin elokuvateatteri Metropolia.