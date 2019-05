Kaupunki

Liikenne pysähtelee kolmostiellä kolarin vuoksi

Liikenne on ruuhkautunut torstaiaamuna Hämeenlinnanväylällä lähellä Vantaan Kivistöä ja Nurmijärven Klaukkalaa.



Syynä on varhain aamulla Kivistön liittymässä sattunut kolari.



Onnettomuuspaikan raivaamisen vuoksi yksi ajokaista Helsingin suuntaan on suljettu liikenteeltä.