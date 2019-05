Joukko Kemin sellutehdashanketta vastustavia aktivisteja häiritsi töihin pyrkiviä Metsä Groupin työntekijöitä Espoon Tapiolassa

Kaupunki

Joukko Kemin sellutehdashanketta vastustavia aktivisteja häiritsi töihin pyrkiviä Metsä Groupin työntekijöitä

Joukko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elokapina-niminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy