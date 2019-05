Kaupunki

Poliisi epäilee: Mies heitti toisen parvekkeelta Vantaan Korsossa

Itä-Uudenmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

käräjäoikeus on perjantaina vanginnut miehen, jonka epäillään heittäneen toisen miehen kerrostalon ylimmän kerroksen parvekkeelta.Tapaus sattui keskiviikkoiltana kymmeneltä Vantaan Korsossa. Uhri jäi eloon, mutta hän sai sairaalahoitoa vaativia vammoja.Epäilty on vuonna 1998 syntynyt mies. Hän tunsi ennestään uhrinsa, joka on syntynyt vuonna 2001. Alkoholilla on osuutta asiaan.tavoitti epäillyn noin tunnin päästä tapahtuneesta ja otti hänet kiinni. Hänet on perjantaina vangittu epäiltynä tapon yrityksestä.