Nordea haluaa rakentaa uuden modernin konttorin vanhan tilalle Helsingin Vallilaan

Nordea haluaa laajentaa konttoriaan Helsingin Vallilassa. Nordean suunnitelmissa on korvata osa nykyisistä rakennuksista uusilla Aleksis Kiven kadun, Satamaradankadun ja Dallapénpuiston rajaamassa korttelissa.Koko kortteli on tällä hetkellä pankkikonsernin käytössä, ja siellä sijaitsee myös pankin pääkonttori.Nordean tavoitteena on sovittaa kortteliin uudisrakennus, joka antaisi nykyistä paremmat mahdollisuudet modernin toimistotyön tekemiseen. Uusia työpaikkoja kortteliin mahtuisi yhteensä noin 600.Katutasoon olisi tulossa tilaa kivijalkaliikkeille.sijoittuisi Aleksis Kiven kadun ja Kustaankadun kulmaan. Se kohoaisi kadunvarren kuusikerroksisesta osasta kohti kymmenkerroksista osaa korttelin sisällä.Fleminginkadun puolella korttelissa on jo mahdollista rakentaa kahdeksankerroksinen rakennus vanhan talon paikalle. Vanha atk-keskuksen rakennus suojellaan.Uutta toimistokerrosalaa olisi syntymässä 9 400 neliötä. Helsingin kaupunki­ympäristölautakunta käsittelee suunnitelmaa tiistaina.