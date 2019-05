Kaupunki

Aleksis Kiven kadusta seuraava remontti­kohde: Kadun itä­päässä urakoidaan vanhoja rakenteita ja tehdään pyörä

Katu-urakka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edellisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aleksis

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aleksis

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakennustyöt