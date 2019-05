Kaupunki

Potilas lahjoitti puoli miljoonaa euroa Husin neurokirurgialle, koska kokee saaneensa hyvää hoitoa

Yksityishenkilö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neurokirurgia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lahjoituksen