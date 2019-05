Kaupunki

Sisällissodan jälkeen teloitetut saavat vihdoin haudalleen nimensä

Hyvinkään Puolimatkan hautausmaalla järjestetään ensi viikon tiistaina 21. toukokuuta muistotilaisuus, jossa paljastetaan vakaumuksensa puolesta vuonna 1918 kaatuneiden yhteishautaan haudattujen vainajien nimet.Aiemmin haudalla ei ole ollut vainajien nimiä, vaikka ensimmäisten vainajien siirrosta yhteishautaan on kulunut 80 vuotta ja vaikka kaatuneilla on oikeus nimeen hautakivessä.Aloite nimien lisäämisestä erilliseen kiveen olemassa olevan muistomerkin rinnalle tuli Hyvinkää-seuralta. Hyvinkään kaupunginhallitus ja Hyvinkään seurakunta ovat osaltaan tehneet päätöksen nimien lisäämisestä.Nimien lähteenä on käytetty muun muassa Hyvinkään kaupunginmuseon kokoelmissa olevaa Hyvinkään työväen hautatyöryhmän pöytäkirjoja, joissa on nimismies Oskari Parkkosen lista haudatuista.Yhteensä luetteloon tulee 140 nimeä. Haudassa on 147 vainajaa, joten kaikkien vainajien henkilöllisyydestä ei ole täyttä varmuutta. Haudatut ovat Hyvinkäällä sisällissodan jälkeen teloitettuja, jotka olivat kotoisin Hyvinkäältä sekä muun muassa Karkkilasta.