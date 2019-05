Euroopan neuvoston kokous sotkee Helsingin liikennettä torstaina ja perjantaina, Finlandia-talon yllä lentokielto

Kaupunki

tällä viikolla järjestettävä Euroopan neuvoston kokous vaikuttaa liikenteeseen torstaina ja perjantaina Helsingin keskustassa ja reitillä Helsinki-Vantaalta keskustaan.Poliisi arvioi, että kokous sotkee liikennettä torstaina kello 15:sta eteenpäin iltaan asti ja perjantaina noin yhdestätoista aamupäivällä alkuiltaan asti.Lisäksi kokouspaikkana toimivan Finlandia-talon yllä ei saa lentää esimerkiksi lennokeilla. Kieltoalue ulottuu 500 metrin etäisyydelle Finlandia-talosta ja korkeussuunnassa 250 metriin maanpinnasta. Rajoitukset alkavat torstaina kello 8 ja päättyvät perjantaina kello 21.Poliisilla on tiedotteensa mukaan ”omaa lentotoimintaa miehittämättömillä ilma-aluksilla” alueella.Mannerheimintie on torstaina osittain suljettu Finlandia-talolta pohjoiseen.Poliisi varoittaa, että liikennettä joudutaan hetkellisesti rajoittamaan muuallakin kuten hotellien lähellä. Saattueiden reittejä ei turvallisuussyistä kerrota ennakkoon, mutta liikenne voidaan pysäyttää kerralla enintään kahdeksikymmeneksi minuutiksi.Vantaalla isoimmat katkokset osuvat Tuusulantielle, mutta ne saattavat heijastua liikenteeseen myös lähialueella kuten Kehä III:lla.pyrkivän kannattaa siis suosia julkista liikennettä oman auton sijaan. Bussi- ja ratikkaliikenteessäkin on toisaalta poikkeuksia ja niidenkin aikatauluihin odotetaan viivästyksiä lähellä kokouspaikkaa.Pyörällä ja jalan ei pääse lähelle Finlandia-taloa, Töölönlahden ympäri saa kuitenkin kiertää aivan rantaa pitkin.Myös pysäköintiä rajoitetaan Dunckerinkadulla, Kivelänkadulla, Antinkadulla, Unioninkadulla ja Finlandia-talon lähiympäristössä.