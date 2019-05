Kaupunki

Korkein oikeus: Ravintolaväki levitti väärennettyjä lounasseteleitä

oikeus vahvisti keskiviikkona käräjäoikeuden aiemman päätöksen ja tuomitsi miehen kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen maksuvälinepetoksesta.Mies oli ostanut parkkipaikalla auton takakontista tuntemattomalta myyjältä lähes 1 400 väärennettyä lounasseteliä. Tämän jälkeen mies oli myynyt niitä sekä luovuttanut niitä velkojalleen. Osan seteleistä tätä nykyä entinen ravintolayrittäjä oli käyttänyt itse ja osa oli jäänyt käyttämättä.Rikokset on tehty touko–elokuun aikana vuonna 2011. Helsingin käräjäoikeus antoi tuomionsa huhtikuussa 2016 maksuvälinepetoksesta. Heinäkuussa seuraavana vuonna Helsingin hovioikeus muutti tuomion perusteeksi väärennöksen. Rangaistus, kolme kuukautta ehdollista, pysyi samana.Nyt antamallaan päätöksellä korkein oikeus linjasi, että kyseessä on – kuten käräjäoikeus päätti – maksuvälinepetos. Rangaistus pysyi yhä samana kuin alkuperäinen.oli 42-vuotiaan pääsyytetyn lisäksi vastaajina yhdeksän muuta miestä, jotka olivat eri tavoin osallistuneet väärien lounasseteleiden levittämiseen. Noin 43–53-vuotiaat muut miehet tuomittiin maksuvälinepetoksesta sakkoihin.Pääsyytetty oli alun perin ostanut neljän euron kappalehintaan 1 153 vääräksi tietämäänsä lounasseteliä. Osa seteleistä oli nipussa ja osa irtonaisia. Ne oli merkitty 8,40 euron arvoisiksi.Tämän jälkeen tekijä oli myynyt seteleitä eteenpäin noin viiden euron kappalehintaan vähintään 800 kappaletta.Tekijä oli myynyt seteleitä yhdelle henkilölle 550 kappaletta, toiselle 228 kappaletta sekä osittain myynyt ja osittain antanut velan hyvityksenä kolmannelle henkilölle 235 kappaletta. Lisäksi tekijä oli luovuttanut seteleitä yhdelle henkilölle edelleen myytäväksi vähintään 140 kappaletta.Lounasseteleistä 238 oli jäänyt käyttämättä. Ne löytyivät päätekijän kotoa.oli ravintolayrittäjiä sekä ravintoloissa työskenteleviä. Väärennettyjä seteleitä oli levitetty monissa ravintoloissa Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella ja Porissa.Oikeudessa miehet kertoivat, ettei heillä ollut syytä epäillä lounasseteleitä väärennetyiksi ja että he luulivat niitä aidoiksi.Seteleiden arvoa oli onnistuttu lunastamaan luottoyrityksestä, kunnes siellä huomattiin, että liikkeellä oli väärennettyjä seteleitä.Todistajana esiintynyt luottoyrityksen edustaja kertoi, että vuonna 2011 tavattujen setelien sarjanumerot ja väri poikkesivat aidoista. Häneen mukaansa setelit olivat taitavasti väärennettyjä.Oikeudessa todettiin myös, ettei lounasseteleitä saa myydä eteenpäin, koska ne ovat veronalaista tuloa.Oikaisu 15.5. klo 17.30: Päätekijä sai kolme kuukautta ehdollista vankeutta. Yhdessä kohtaa tekstiä mainittiin virheellisesti, että tuomio olisi ollut ehdoton.