Espoo perustaa Otaniemeen kirjaston, idean keksivät lukiolaiset

perustaa uuden lähikirjaston Otaniemeen. Kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan tiistaina, että lukion yhteyteen Tietotielle avataan myös kaikille avoin kirjasto.Idean ovat keksineet lukiolaiset. Pohjois-Tapiolan lukio ja Olarin lukio yhdistyvät syksyllä Otaniemen lukioksi.Lukion uusiin tiloihin suunniteltiin pientä koulukirjastoa, mutta nuoret toivoivat sen sijaan kaikille avointa oikeaa kirjastoa, joka ”yhdistäisi vanhat ja nuoret”.Otaniemessä ei tähän asti ole ollut kunnallista kirjastoa siksi, että alueen asukkaat ovat olleet enimmäkseen opiskelijoita, joilla on yliopistolla oma kirjastonsa.Nyt pienen lähikirjaston tarpeellisuutta perustellaan sillä, että Otaniemeen rakennetaan paljon uusia asuntoja, kouluja ja päiväkoteja. Monet käyvät myös töissä alueen teknologiayrityksissä. Kaupunginosassa liikkuu ja asuu siis entistä enemmän sellaisia ihmisiä, jotka voisivat käyttää Tietotie 6:n kirjastoa.on tarkoitus myös kehittää malli, jolla muutkin lukiot voisivat tehdä nykyistä tiiviimmin yhteistyötä kirjastojen kanssa.Lukioissa on jo mietitty kirjaston käyttöä eri kursseilla ja esimerkiksi taideprojekteissa ja lukiolaisten järjestämissä keskustelutilaisuuksissa. Lukiolaiset voisivat myös vetää toimintaa muille kuten vaikka satutunteja tai robotiikkatyöpajoja senioreille.Kirjastolle palkataan yksi työntekijä, kirjastopedagogi. Varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella kirjasto palvelee omatoimikirjastona.arvioidaan, että uuden kirjaston perustamisen vuoksi Espoon kirjastojen aineistomäärärahoja pitää ensi vuoden budjetissa nostaa.Tilan vuokra on jo otettu huomioon kaupungin budjetissa, se pitää vain siirtää suomenkielisen opetuksen alta kulttuurin tulosyksikön käyttöön.Kun tila syksyllä avataan, kirjasto ei ole vielä täysin valmis. Ajatuksena on nimittäin, että kirjaston käyttäjät otettaisiin mukaan suunnittelemaan sen tiloja ja toimintaa. Tähän on jo värvätty ryhmä lukion kakkosluokkalaisia, mutta mukaan aiotaan pyytää myös Aalto-yliopiston opiskelijoita.