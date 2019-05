Liki miljoonan maksanut tekoäly aloitti Helsingin kirjastoissa keskiviikkona ja se mullistaa lopulta lähes kaiken

Kaupunki

Liki miljoonan maksanut tekoäly aloitti Helsingin kirjastoissa keskiviikkona ja se mullistaa lopulta lähes kai

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005972185.html

900 000

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siitä

kirjastot ovat keskiviikkona ottaneet käyttöön tekoälyn, joka vaikuttaa kirjojen siirtymiseen kirjastosta toiseen.Tavalliselle helsinkiläiselle liki miljoonan maksanut uusi järjestelmä näkyy ensimmäisenä varaushyllyllä. Tähän asti kirjastonhoitajat ovat järjestäneet varaukset hyllyyn aakkosjärjestykseen ja isommissa kirjastoissa lisäksi viimeisen noutopäivän mukaan.Nyt varauksia ei enää käsitellä yksi kerrallaan vaan laatikoittain. Kun esimerkiksi Oodiin saapuu laatikollinen varattua aineistoa, kirjastonhoitaja siirtää sen järjestelemättä suoraan varaushyllyyn.Varausta hakevalle kaupunkilaiselle kerrotaan hyllyn numero. Yhdessä hyllyssä aineistoa on kuitenkin sen verran vähän, että omansa pitäisi löytää melko helposti myös ilman aakkostuksen tai päivämääräjaon apua.Hyllynumeron saa selville varausilmoituksesta, kysymällä henkilökunnalta tai myöhemmin myös lainausautomaatista. Varausilmoituksista tulevat tekstiviestit eivät tällä hetkellä toimi, mutta syksyllä tulee käyttöön uusi, maksuton tekstiviestipalvelu.euron investointi uuteen järjestelmään alkaa vähitellen muuttaa kirjastoja syvemmälläkin tavalla.Helsingin kaupungin kirjastojen kokoelma on nyt virallisesti yhteinen, ei siis enää kunkin kirjaston oma.Niinpä nyt jos palautat vaikka Vuosaaresta lainatun kirjan Oodiin, se voi jäädäkin Oodin hyllyyn odottamaan seuraavaa lainaajaa eikä välttämättä matkusta takaisin Vuosaareen.Tekoäly oppii vähitellen arvioimaan kunkin kirjaston lainausten ja palautusten pohjalta, missä kirjastossa on minkäkinlaiselle aineistolle suurin tarve. Sitten se ohjaa lainattavaa sinne, missä sitä kaivataan.Tämä tarkoittaa sitä, että vuodessa tai parissa kirjastot alkavat ehkä erikoistua. Esimerkiksi paljon lapsiperheitä palvelevaan kirjastoon saattaa kertyä nykyistä enemmän lastenkirjoja lainattavaksi.Uusi järjestelmä myös vähentää aikaa, joka kirjaston henkilökunnalta kuluu kirjakuormien purkamiseen ja järjestämiseen. Kirjasto tiedottaa, että tämä käsityöstä säästyvä aika käytetään asiakaspalveluun ja tekoäly maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa., mitä kirjastoon ylipäätään hankitaan päättävät edelleen ihmiset.Kuten ennenkin helsinkiläinen voi lainata ja palauttaa kirjoja myös muihin Helmet-kirjastoihin Espooseen, Vantaalle ja Kauniaisiin.