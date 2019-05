Helsinki ilmoitti jo toisen kerran saman päivän aikana vaihtavansa päiväkodin paikkaa Kulosaaressa: ”Oikaisemme edellistä twiittiä”

Kaupunki

Helsinki ilmoitti jo toisen kerran saman päivän aikana vaihtavansa päiväkodin paikkaa Kulosaaressa: ”Oikaisemm

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Torstaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/HelsinkiKymp/status/1128967419593203712

Tästä kaikesta on kyse

Helsinki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Risto

Helsingin

Helsingissä