Kaupunki

Tästä napsahtaa sakot ensi vuonna: ”Katse ja keskittyminen on jossain aivan muualla kuin ajamisessa”

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/DPasterstein/status/1128988389359988736

Pasterstein

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pasterstein

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy