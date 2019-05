Kaupunki

Uusi asuinneliö maksaa Helsingissä jo keskimäärin 7 841 euroa

Pääkaupunkiseudulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

myynnissä olevat uudet asunnot ovat kallistuneet selvästi. Asia käy ilmi Rakennuslehden markkinakatsauksesta, joka koskee Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaista.Tiedot on kerännyt STH-Group oy.Hinnat nousivat puolessa vuodessa 5,9 ja vuodessa 9,8 prosenttia. Todellinen vuosinousu lienee kuitenkin 5–6 prosentin luokkaa, sillä osan kallistumisesta selittää tarjonnan kohdentuminen Helsingin kalliille alueille.Espoon ja erityisesti Vantaan tarjonta on vähentynyt viime syksystä, mutta Helsingissä on myynnissä 733 asuntoa enemmän kuin vuosi sitten.Asuntojen hinnat nousivat Helsingissä kahdeksan prosenttia vuodessa. Espoo-Kauniainen-alueella asunnot kallistuivat 5,8 ja Vantaalla 3,3 prosenttia vuodessa.Helsingissä sääntelemätön uusi asuntoneliö maksaa keskimäärin jo 7 841 euroa. Espoo-Kauniainen-alueella asuntoneliöstä pyydetään 5 634 euroa ja Vantaalla 4 959 euroa.ja muualla pääkaupunkiseudulla on viime vuosina rakennettu kiivasta tahtia. Suhdanteiden muuttuessa tahdin on kuitenkin ennakoitu hiipuvan.Markkinakatsauksesta käy ilmi, että pääkaupunkiseudulla rakennusliikkeiden aloittamissa talohankkeissa tapahtui käänne viime vuoden lopulla.Vielä lokakuussa aloitustahti oli kiivas, mutta sen jälkeen rakentajat painoivat jarrua. Muualla maassa vastaava käänne oli tapahtunut 3–4 kuukautta aikaisemmin.Asuntojen aloitustahti on käänteestä huolimatta edelleen kova. Rakennusliikkeiden aloittamien rakennusprojektien määrä ylittää edelleen yli 800 asunnolla tämän vuosikymmenen keskiarvon.Ennen vuotta 2017 ei nykyisiin lukuihin päästy koko tällä vuosituhannella.