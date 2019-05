Kaupunki

Helsinki alkaa kouluttaa maahanmuuttajia Uber-kuskeiksi

kaupunki on alkanut kouluttaa työttömiä maahanmuuttajia Uber-kuljettajiksi. Hanke käynnistetään maanantaina.Koulutusta järjestävät Suomen Uber ja Stadin osaamiskeskus.Jälkimmäinen on osa Stadin aikuis- ja ammattiopistoa ja tarjoaa muitakin työllistymiseen tähtääviä nopeita ammatillisia opintoja täysi-ikäisille maahanmuuttajille. Opinnoissa on tyypillisesti yhteistyökumppanina joku yritys.Kyytipalvelu Uber palasi Suomen markkinoille liki vuoden tauon jälkeen heinäkuussa 2018, kun taksiliikennettä säätelevä laki muuttui.tiedotti uudesta koulutuksesta maanantaina. Koulutuksen aloittamista perustellaan sillä, että työttömyys koskettaa maahanmuuttajia kantaväestöä enemmän ja kyytipalvelu työllistää muissa maissa paljon pitkäänkin työttöminä olleita.Opinnot kestävät 2–6 kuukautta. Koulutettavat saavat opetusta myös suomen kielessä ja yrittäjyydessä.Opiskelijalla pitää ennestään olla ajokortti.Työttömät työnhakijat tarvitsevat koulutukseen päästäkseen ensin lähetteen Stadin osaamiskeskuksen osaamiskartoitukseen.