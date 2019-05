Kaupunki

Työntekijät ja työnantajat: ravintoloiden ja kauppojen häirikkö­asiakkaille pitää saada lähestymiskieltoja

Työmarkkinajärjestöt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liittojen

esittävät, että yksityishenkilöiden lisäksi myös yritysten tulisi voida hakea lähestymiskieltoa jatkuvasti häiriöitä aiheuttaville henkilöille.Esityksen takana on sekä työantaja- että työtekijäpuolen järjestöjä: Kaupan liitto, Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara, Palvelualojen ammattiliitto Pam, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK.Liitot viittaavat tiedotteessaan alkuvuonna julkaistuun Helsingin yliopiston tutkimukseen, jonka mukaan varkausrikokset ja työntekijöihin kohdistuva väkivalta ja uhkailu ovat Suomessa yleisempiä kuin vertailumaissa Britanniassa, Hollannissa ja Sveitsissä.”Yrityksen keinot ovat vähissä, kun tapahtuu toistuvaa häiriköintiä, vahingontekoa tai yrityksen työtekijöiden piinaamista tai uhkailua”, tiedotteessa sanotaan.Tiedotteen mukaan poliisi ei aina ehdi paikalle hoitamaan tilannetta ja yksittäisen henkilön oleskelun kieltäminen yrityksen tiloissa tai niiden läheisyydessä on vaikeaa.voi liittojen mukaan kärjistyä monenlaisista syistä. Häiriköinnin takana voi olla esimerkiksi asiakas, jota yrityksen tarjoama palvelu ei miellytä.”Yrityksissä myös joudutaan joskus tekemään asiakkaan kannalta päätöksiä, jotka eivät tunnu asiakkaasta oikeilta. Myös asiakkaan liiallinen ja kielloista huolimatta jatkuva asiaton, henkilökohtainen kiinnostus yrityksen työntekijää kohtaan aiheuttaa vaikeita ja kiusallisia tilanteita.”Kun yritykset kärsivät liittojen mukaan taloudellisia tappioita häiriökäytöksen ja omaisuuden vahingoittamisen takia, työntekijät joutuvat kokemaan inhimillistä kärsimystä.”Yksittäisten työntekijöiden kohdalla tilanne voi johtaa pahimmillaan pelkotiloihin, uupumiseen, jopa työkyvyttömyyteen.”mukaan yksittäisen työntekijän kynnys lähteä viemään työssä kohtaamaansa häiriötä tai uhkailua viranomaiskäsittelyyn on usein korkea.”Jos taas häirintä koskee työpaikalla useaa työntekijää, lähestymiskielto voisi olla myös tehokkaampi, kun se koskee toimipaikkaa, ei vain yksittäistä työntekijää.”