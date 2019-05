Helsingissä puhkesi uusi suojeluriita: Virkamiehet pelkäävät, että Bertel Jungin suunnittelema kansallisromanttinen rakennus tärvellään

Kaupunki

Helsingissä puhkesi uusi suojeluriita: Virkamiehet pelkäävät, että Bertel Jungin suunnittelema kansallisromant

Etelähelsinkiläisessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Johanneksentie

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taloyhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakennussuojelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006110188.html

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005502023.html

taloyhtiössä Johanneksentiellä Ullanlinnassa voidaan nyt huokaista helpotuksesta. Poliitikot antoivat luvan uusia talon ikkunat.Virkamiehet ehdottivat, että ikkunoiden vaihtaminen olisi pitänyt kieltää vuodelta 1908 olevassa rakennuksessa. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti kuitenkin äänestyksen jälkeen perjantaina, että taloyhtiölle pitää antaa lupa ikkunaremonttiin.6:ssa sijaitseva rakennus ei ole suojeltu, vaikka se onkin Bertel Jungin suunnittelema ja vanhimpia taloja kansallisromantiikkaa tihkuvalla alueella. Kaikilla muilla Johanneksentien taloilla on suojelumerkintä.Virkamiesten mukaan alueen asemakaavaa voidaan pitää tältä osin vanhentuneena ja Johanneksentie 6:n rakennusta tulee käsitellä kuten muitakin vieressä olevia kiinteistöjä.Uusien ikkunoiden esitetyt karmidetaljit eivät vastaa nykyisiä alkuperäisiä ikkunoita, virkamiehet toteavat. Myös valoaukot pienenevät, jos remontti toteutetaan.Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, ettei rakennuksen korjaustyössä turmella historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa. Tämän vuoksi Johanneksentien ikkunat pitäisi virkamiesten mukaan kunnostaa eikä uusia.Johanneksenkadulla sijaitseva talo kuuluu vuoden 2009 yleiskaavassa määriteltyyn rakennustaiteen ja maisemakulttuurin kannalta merkittävään kokonaisuuteen kuten monet muutkin talot lähellä Johanneksen kirkkoa. Sijaintia puiston laidalla pidetään erityisen merkittävänä kaupunkikuvan kannalta.Kaupunginmuseon ja rakennusvalvonnan tekemässä katselmuksessa todettiin, että ikkunat olisivat kunnostettavissa.puolestaan haluaa uudet ikkunat esimerkiksi turvallisuuden ja energiatehokkuuden vuoksi.Yhtiössä on valittu ikkunoihin puuikkunat nimenomaan siksi, että arvorakennuksen ulkonäköä ei tärveltäisi.Taloyhtiö perustelee uusimista myös sillä, että itse asiassa osa ikkunoista on jo vuosien varrella uusittu. Lisäksi suojeltu ja saman arkkitehdin suunnittelema naapuritalo on uusinut ikkunansa aiemmin samalla tavalla.on herättänyt Helsingin kuntapolitiikassa viime aikoina keskustelua. Poliitikot ja virkamiehet ovat erimielisiä muun muassa siitä, voidaanko kaupungin keskustassa sijaitsevan Postitalon ikkunat uusia.Rakennuksen omistava eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen haluaisi poistaa suurimman osan ikkunoista puukarmeineen ja korvata ne uusilla, alumiinikarmeilla varustetuilla ikkunoilla. Alumiinikarmit peitettäisiin suunnitelmassa lopuksi puuverhoilulla. Samalla vaihdettaisiin ikkunalasit.Osa poliitikoista ja virkamiehistä on sitä mieltä, että remontti muuttaisi arvokkaan rakennuksen ulkonäköä, eikä sitä pitäisi suojelunäkökulman vuoksi siksi sallia. Asiasta käyty kiista on kehittynyt monipolviseksi oikeustaisteluksi.Suojelunäkökulmaa painottavat pelkäävät, että rakennusten tiukasta suojelusta lipsuminen johtaisi pahimmillaan laajamittaisempaan kaupunkikuvan muuttumiseen. Helsingistä purettiin arvotaloja erityisesti 1960-luvulla modernisaation vimmassa.