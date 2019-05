Kaupunki

Pyörätuolissa istuva mies ryöstettiin väkivaltaisesti Helsingissä – Tekijän valitus ei menestynyt oikeudessa

yritti repiä pyörätuolissa istuvalta mieheltä lompakkoa syksyllä Helsingissä.Kun se ei heti onnistunut, hän löi. Uhri kaatui maahan.Helsingin hovioikeus linjasi keskiviikkona, että kyseessä oli vain yhdestä lyönnistä ja ryöstetyn omaisuuden määrästä riippumatta aivan selvä ryöstö. Niinpä käräjäoikeuden aiemmin antama vankeustuomio jäi ennalleen.sattuivat julkisella paikalla syyskuussa 2018. Pyörätuolissa istunut odotteli puolisoaan, kun puolituttu ja juopunut lähes kolmekymppinen mies ilmestyi paikalle pyytämään rahaa tupakkaan.Kun vastaus oli ei, pyytäjä pyrki ottamaan pyörätuolissa olevan lompakon itselleen. Kun tämä piti siitä tiukasti kiinni, hän löi tätä nyrkillä kasvoihin.Uhri kaatui pyörätuolista maahan, mutta hän selvisi pahoinpitelystä melko vähäisin vammoin. Lompakko repesi kahtia ja lyöjä pinkoi pakoon mukanaan hajonneesta lompakosta saamansa vajaat viisisataa euroa.kulusta ei Helsingin käräjäoikeudessa marraskuussa ollut suurta epäselvyyttä vaan siitä, miten vakavaksi rikokseksi ne pitäisi tulkita.Syyttäjä piti tekoa törkeänä ryöstönä, tekijä perusmuotoisena ryöstönä tai varkautena ja pahoinpitelynä.Käräjäoikeus päätyi tuomiossaan perusmuotoiseen ryöstöön. Tekijä valitti asiasta edelleen hovioikeuteen.Hänen mielestään kyse oli vain varkaudesta ja pahoinpitelystä, koska sillä ei saanut olla liian suurta merkitystä, että asianomistaja istui pyörätuolissa. Lisäksi hän oli omien sanojensa mukaan pidättynyt enemmästä väkivallasta yhden lyönnin jälkeen.ratkaisi asian ilman pääkäsittelyä, koska se piti tapausta hyvin selkeänä. Tapahtumien kulku oli jo käyty läpi.Oikeusistuimet ovat tulkinneet teon paljon pienempienkin rahasummien kohdalla kokonaisuutena arvioituna vakavaksi, kun se on kohdistunut tavalla tai toisella itseään muita huonommin puolustamaan pystyvään ihmiseen.Uhri istui pyörätuolissa ja hänen jalkansa on amputoitu. Niinpä kyseessä on selvä ryöstö eikä käräjäoikeuden tuomiota ole syytä muuttaa myöskään rangaistuksen osalta.Tuomiota pidentävät myös tekijän aiempi rikostausta sekä se, että hän oli tapahtumahetkellä ehdonalaisessa.Rangaistus on ehdoton. Hovioikeuden ratkaisusta on vielä mahdollista hakea valituslupaa korkeimpaan oikeuteen.