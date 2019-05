Valtio palkkasi kaksitoista tarkkanenäistä koiraa: Mikrobeja haistelevan ryhmän pitäisi takoa kolmessa vuodessa 40 miljoonan euron säästöt

Kaupunki

Valtio palkkasi kaksitoista tarkkanenäistä koiraa: Mikrobeja haistelevan ryhmän pitäisi takoa kolmessa vuodess

Valtion

toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt on hankkinut kaksitoista sisäilmakoiraa. Ne on koulutettu tunnistamaan hajun perusteella mikrobeja, jotka saattavat huonontaa sisäilmaa.Koirien avulla pyritään huomaamaan mahdolliset pienetkin ongelmat nykyistä aikaisemmin.Senaatti-kiinteistöillä on vuoden alusta asti toiminut kahdentoista koiran ja viiden ihmisasiantuntijan ryhmä sisäilma-asioissa.K9-koiraryhmä on osa 250 miljoonan euron ylimääräistä satsausta sisäilman parantamiseen valtion kiinteistöissä. Tällä halutaan pienentää huonosta sisäilmasta koituvien kustannusten määrää 40 miljoonalla kolmessa vuodessa, siis esimerkiksi ihmisten sairastumisesta ja työtehon laskusta aiheutuvia kuluja.Koirat eivät korvaa mittalaitteita. Niiden on tarkoitus vierailla sekä tutkimassa tarkemmin jo havaittuja ongelmia että rakennuksissa, joissa ei tiedetä mitään vikaa olevankaan.Koirat voivat paikallistaa mahdollisen ilmavuotopaikan nopeasti eikä rakenteita tarvitse tämän vuoksi rikkoa. Näin tarkemmat tutkimukset voidaan rajata helpommin oikeaan paikkaan.