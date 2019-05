Helsingin Hämeentiellä jälleen putkirikko – saman putken hajoaminen aiheutti huhtikuussa Hakaniemen kauppahallia vaurioittaneen tulvan

Kaupunki

Helsingin Hämeentiellä jälleen putkirikko – saman putken hajoaminen aiheutti huhtikuussa Hakaniemen kauppahall

Helsingin Hämeentien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vedentulo