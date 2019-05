Kaupunki

Helsingin Hämeentiellä jälleen putkirikko – vettä tulvinut kadulle

remonttityömaalla on tapahtunut uusi putkirikko lähellä Hakaniemen kauppahallia.Hämeentien työmaa tiedottaa omilla Facebook-sivuillaan, että osoitteessa Hämeentie 9 on haljennut 300-millinen vesijohto.Vedentulo on katkaistu vauriokohdasta ja tilanne on tiedotteen mukaan hallinnassa. Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) vikatiedotteen mukaan vedenjakelu on toistaiseksi katkennut osasta Vetehisenkadun ja Hämeentien kiinteistöistä.Vedenjakelu on tarkoitus palauttaa tämän illan aikana.Uutinen päivittyy.