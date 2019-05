Kaupunki

Lohduttomat kuvat paljastavat minkälaista ryönää Helsinki kumosi viime talvena suoraan mereen

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maununnevalla

Muovin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muovi

Karkkipapereiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hernesaaren

Maununnevan

Helsingin