Kaupunki

Poliisi varoittaa kotibileilmiöstä: ”Tiesittekö, että teille on tulossa lauantaina yli 200 vierasta kotiin?”

Nuorten

”Kaikki kuokkavieraat olivat tytölle ennestään tuntemattomia täysi-ikäisiä.”

Viime kesänä

”Soitimme juhlien järjestäjän äidille.”

Välillä poliisi

