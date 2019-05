Helsingin seudulta hätäkeskukseen soittava voi joutua odottamaan vastausta jopa viisi minuuttia, ongelmia ratkotaan kuumeisesti

Kaupunki

Helsingin seudulta hätäkeskukseen soittava voi joutua odottamaan vastausta jopa viisi minuuttia, ongelmia ratk

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastausajan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudella