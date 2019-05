Kaupunki

Helsinki antoi kaupunkilaisten käyttöön yli neljä miljoonaa euroa ja sai yli tuhat ideaa rahojen käytöstä

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mahdollisiksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suunnitelmien

Yksi

Kun

Äänestystuloksen

Ehdotettuja ideoita voi selata osoitteessa https://omastadi.hel.fi/ https://omastadi.hel.fi/