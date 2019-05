Kaupunki

Äänikuningas Heinäluomakaan ei auttanut: Sdp on jumittunut keskikastin puolueeksi Helsingissä

Entisaikojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Täysin

Mistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Majander

Sdp

Erityisesti

Pohjoisen, koillisen ja idän lähiöissä menee yhä hyvin

Parhaiten

Espoossa

Näin muita puolueita äänestettiin

Helsingissä